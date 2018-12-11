Уряд оскаржить поновлення Насірова

Уряд буде оскаржувати поновлення на посаді голови Державної фіскальної служби Романа Насірова.

Про це заявляє представник прем'єра Володимира Гройсмана в парламенті Вадим Денисенко на своїй сторінці у Facebook.

Він зазначає, що наразі в уряді немає офіційного судового рішення по відновленню Насірова на посаді голови ДФС.

"В той же час, уряд прийняв абсолютно законне рішення про звільнення Насірова і, звичайно, буде подавати апеляцію на рішення про його відновлення на посаді", – написав Денисенко.

Як повідомляє Слідство.Інфо, очільник САП Назар Холодницький пояснив, що наразі в антикорупційній прокуратурі не бачили рішення суду.

"Якщо Романа Насірова справді поновили на посаді, прокурори в наступному судовому засіданні подаватимуть клопотання в межах кримінально-процесуального кодексу про вжиття заходів для відсторонення від посади до вироку суду", - сказав він.

Раніше 11 грудня Окружний адміністративний суд Києва поновив на посаді голову Державної фіскальної служби України Романа Насірова.

Суд також наказав виплатити поновленому на посаді голови Державної фіскальної служби Роману Насірову компенсацію у 184 тисячі гривень.

"Стягнути з Державної фіскальної служби України на користь Насірова Романа Михайловича суму середнього заробітку за час вимушеного прогулу у розмірі 183 342 гривні 84 копійки", – йдеться в ухвалі.

31 січня 2018 року Кабінет міністрів звільнив відстороненого від своїх обов'язків глави Державної фіскальної служби Романа Насірова.

В ніч на 8 березня 2017 року Солом'янський райсуд Києва обрав Насірову запобіжний захід у вигляді арешту на 60 діб з альтернативою внесення застави в 100 млн. гривень, а 16 березня дружина Насірова внесла за нього заставу.

Його залишили з електронним браслетом, без закордонних паспортів та із забороною залишати Київську область без дозволу.

Насіров заявив, що це було спрямовано на перешкоджання його політичній діяльності, і що "політичні опоненти" злякались його "реальної боротьби з корупцією і змін в системі ДФС".

28 вересня 2018 року суд скасував обов'язок носити електронний засіб контролю для Насірова.

Слідство вважає, що Насіров протягом 2015 - 2016 років, діючи в інтересах народного депутата Олександра Онищенка, надав керівникам регіональних та територіальних органів ДФС незаконну вказівку приймати безпідставні рішення про розстрочення податкового боргу ТОВ "Фірма "Хас", ТОВ "Карпатнадраінвест", ТОВ "Надра Геоцентр".

Насірова обвинувачують у зловживанні службовим становищем та службовому підробленні. Досудове слідство вже завершене.

Як ДФС за часів Насірова видала податкових розстрочок 70 компаніям на суму понад 18 млрд гривень - читайте у статті "Економічної правди": Рішуча деолігархізація: як Податкова рятувала мільярдерів