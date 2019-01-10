Клімкін розповів, чого очікує від газових переговорів із Росією у Брюсселі

Україна під час другого раунду тристоронніх переговорів у Брюсселі наполягатиме на тому, що транзит газу має відбуватися відповідно до норм європейського законодавства.

Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін на спільному брифінгу з главою МЗС Литви Лінасом Лінкявічюсом у четвер, 10 січня, передає Укрінформ.

"Наша позиція щодо майбутнього транзиту, а також щодо європейської енергетичної безпеки гранично чітка: ми готові виконати всі відповідні європейські регуляторні норми для нашої газотранспортної системи. Ми вважаємо, що майбутній транзит має базуватися на прозорих та ефективних регуляторах ЄС", - сказав Клімкін.

"Це означатиме, наприклад, що газ буде купуватися на східному кордоні України, що транзитний тариф буде розраховуватися за європейською методологією. Тобто загальний сенс нашої позиції - транзит має відбуватися відповідно до європейського законодавства", - зазначив голова МЗС.

Він підкреслив, що спільною позицією України і Литви є те, що вимоги європейського законодавства мають бути поширені і на Nord stream-2, що фундаментально підвищить європейську енергетичну безпеку проти Росії.

Підсумовуючи, Клімкін підкреслив, що Україна готова до конструктивного діалогу щодо майбутнього транзиту газу в Європу, але він має базуватися на дуже чітких умовах, найголовніша з яких - відповідність нормам європейського законодавства для забезпечення чітких, ефективних і прозорих передумов транзиту.

"Тож під час переговорів у Брюсселі 21 січня ми будемо виходити з цих дуже простих, але дуже важливих вимог", - зазначив Клімкін.

Раніше глава НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив про готовність України, при узгодженні цього питання урядом, обговорити можливість перегляду або відмови від другого транзитного позову до російського "Газпрому" на суму понад 12 млрд доларів у прив'язці з укладенням нового довгострокового контракту.

Чинний контракт щодо транзиту російського газу через Україну закінчується в кінці 2019 року.