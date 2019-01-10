Кабмін схвалив склад делегації на тристоронні газові переговори у Брюсселі

Кабінет Міністрів України на засіданні в четвер схвалив склад делегації на черговий раунд тристоронніх консультацій Україна-ЄС-РФ з питань транспортування газу після 2019 року, запланований на 21 січня в Брюсселі.

Про це йдеться у проекті протокольного рішення, передає "Інтерфакс-Україна".

Делегацію очолить міністр закордонних справ України Павло Клімкін, до її складу увійдуть: заступник Клімкіна - Олена Зеркаль, заступник міністра енергетики та вугільної промисловості Наталя Бойко, постійний представник України при ЄС Микола Точицький та його заступник Роман Андарак, директор департаменту з питань розвитку паливно-енергетичного комплексу та житлово-комунального господарства секретаріату Кабміну Сергій Косенко.

За згодою участь у переговорах візьмуть глава НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв, виконавчий директор НАК Юрій Вітренко, глава українського регулятора НКРЕКП Оксана Кривенко і радник глави МЗС Тарас Качка.

Раніше, 9 січня, заступник голови Європейської комісії з Енергетичного союзу ЄС Марош Шефчович оголосив, що другий раунд політичних тристоронніх переговорів (ЄС, Україна, Росія) про довгостроковий транзит газу до Європи через Україну відбудеться 21 січня в Брюсселі.

"Нафтогаз" вже підтвердив готовність глави правління компанії Андрія Коболєва взяти участь у тристоронній зустрічі по газу в Брюсселі 21 січня.

Коболєв заявив про готовність України, при узгодженні цього питання урядом, обговорити можливість перегляду або відмови від другого транзитного позову до російського "Газпрому" на суму понад 12 млрд доларів у прив'язці з укладенням нового довгострокового контракту.

Чинний контракт щодо транзиту російського газу через Україну закінчується в кінці 2019 року.