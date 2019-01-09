Тристоронні "газові" переговори відбудуться в Брюсселі в січні

Віце-президент Єврокомісії Марош Шефчович анонсував тристоронні переговори щодо транзиту газу 21 січня у Брюсселі.

Про це він написав у Twitter.

"Я радий, що другий раунд політичних тристоронніх переговорів з Росією та Україною щодо довгострокового транзиту газу в Європу відбудуться 21 січня. Зустріч буде відштовхуватися від прогресу, досягнутого під час попередніх політичних і експертних раундів" - написав Шефчович.

В результаті першого раунду переговорів у липні було окреслене коло питань, які повинні пропрацювати експерти, в тому числі - розрахунок довгострокових потреб європейських споживачів в газі.

Чинний контракт щодо транзиту російського газу через Україну закінчується в кінці 2019 року.

Європейська правда