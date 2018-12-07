Гривня зміцнюється на відкритті міжбанку

7 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,82 - 27,84 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:50 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,82 - 27,84 гривні;

Євро - 31,65 - 31,67 гривні;

Російський рубль - 0,4164 - 0,4169 гривні.

На чорному ринку станом на 10:35 курс долара становив 27,93 - 28,02 гривні. Курс євро - 31,75 - 31,88.

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 10 копійок, встановивши його на 7 грудня на рівні 27,87 гривні.

Нагадаємо, 6 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,87 - 27,89 гривні за долар.

Економічна правда