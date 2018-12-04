Народний депутат не повертає ВТБ банку 280 мільйонів доларів

Один із українських високопосадовців не вніс до декларації інформацію про зобов’язання щодо поруки за кредитами, загальна заборгованість за якими становить понад 280 мільйонів доларів.

Про це повідомляє прес-служба Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

"5 грудня 2018 року у Київському апеляційному суді відбудеться засідання у справі, від рішення у якій у великій мірі залежить доля розрахунку із вкладниками АТ "ВТБ БАНК", - заявили в ФГВФО.

Йдеться про розгляд апеляційної скарги банку, поданої на Ухвалу Солом’янського районного суду міста Києва, якою було залишено в силі постанову прокурора про закриття кримінального провадження за фактом невнесення до декларації одного із фінансових поручителів інформації про зобов’язання за кредитами, загальна заборгованість за якими становить понад 280 млн доларів.

"На сьогодні ж склалась ситуація, коли фінансовий поручитель, ігноруючи судові рішення про стягнення боргу на користь банку, не повертає кредитні кошти. Фонду важливо стягнути максимальну суму коштів з усіх боржників, незалежно від їх соціального статусу та політичної приналежності", - йдеться в повідомленні.

За інформацією Економічної правди, мова йде про народного депутата Дениса Дзензерського, заступника голови Комітету Верховної Ради з питань фінансової політики і банківської діяльності.

"Фонд гарантування закликає суддів при розгляді справ щодо стягнення заборгованості з недобросовісних позичальників "ВТБ БАНК" брати до уваги, що такі кошти йдуть не в кишені російським власникам, а спрямовуються винятково на виплати вкладникам", - йдеться в заяві.

Фонд наголошує, що активи цього банку знаходяться під його управлінням, а будь-які надходження, зокрема від погашення кредитів чи стягнення коштів з боржників, направляються на виконання зобов’язань перед вкладниками.

Національний банк 27 листопада визнав ВТБ Банк неплатоспроможним, вранці 28-го в головний офіс банку увійшла тимчасова адміністрація Фонду гарантування.

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Економічна правда