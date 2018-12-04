Прохоренко звільнений із "Нафтогазу"

Олег Прохоренко Фото Економічна правда

Глава "Укргазвидобування" Олег Прохоренко звільнений зі складу правління НАК "Нафтогаз України".

Відповідне рішення в середині листопада прийнято наглядовою радою НАК.

Таким чином було задоволено відповідну ініціативу Прохоренка, з якою він звернувся до наглядової ради місяць тому.

За даними ЕП, це рішення глави "Укргазвидобування" пов'язане з незадоволеністю темпами перегляду зарплат апарату очолюваної ним компанії, включаючи і його самого.

"Олег вже близько двох років просив переглянути зарплату. В "Нафтогазі" весь цей час обіцяли, але до сих пір нічого не зробили", - говорить джерело.

Зверненню Прохоренка до наглядової ради передувало ускладнення його стосунків з Андрієм Коболєвим. Воно взяло свій початок навесні цього року, коли глава "Нафтогазу" запропонував главі "Укргазвидобування" очолити "газовий дивізіон", що створюється в рамках реформування управлінської системи НАК.

Спочатку Прохоренко погодився з цією пропозицією за обіцянку ініціювати перегляд зарплат в "Укргазвидобуванні", але так як Коболєв досі не вирішив це питання, Прохоренко спочатку відмовився від управління "газовим дивізіоном", а зараз має намір піти і з позиції члена правління НАК.

На посаду члена правління "Нафтогазу" він був призначений навесні 2017 року.

Нещодавно Прохоренко отримав пропозицію очолити "Укрнафту", але поки не прийняв її з тієї ж причини - через неврегульованість питання з оплати його праці на новій посаді.

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Економічна правда