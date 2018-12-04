Гривня на міжбанку трохи ослабла
4 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 28,17 - 28,21 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 11:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 28,15 - 28,17 гривні;
Євро - 32,03 - 32,05 гривні;
Російський рубль - 0,4231 - 0,4236 гривні.
На чорному ринку станом на 11:05 курс долара становив 28,13 - 28,17 гривні. Курс євро - 31,95 - 32,03.
Нагадаємо, Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 5 копійок, встановивши його на 4 грудня на рівні 28,17 гривні.
3 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 28,14 - 28,16 гривні за долар.
Економічна правда
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