Гривня на міжбанку трохи ослабла

4 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 28,17 - 28,21 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 11:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 28,15 - 28,17 гривні;

Євро - 32,03 - 32,05 гривні;

Російський рубль - 0,4231 - 0,4236 гривні.

На чорному ринку станом на 11:05 курс долара становив 28,13 - 28,17 гривні. Курс євро - 31,95 - 32,03.

Нагадаємо, Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 5 копійок, встановивши його на 4 грудня на рівні 28,17 гривні.

3 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 28,14 - 28,16 гривні за долар.

Економічна правда