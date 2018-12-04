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Курс валют: гривня продовжує зміцнюватися

Вівторок, 4 грудня 2018, 09:11

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 5 копійок, встановивши його на 4 грудня на рівні 28,17 гривні.

Про це йдеться в даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 31,92 гривні.

Нагадаємо, 3 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 28,14 - 28,16 гривні за долар.

НБУ зміцнив офіційний курс гривні до долара на 17 копійок, встановивши його на 3 грудня на рівні 28,22 гривні.

Економічна правда

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НБУ гривня

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