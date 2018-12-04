Курс валют: гривня продовжує зміцнюватися
Вівторок, 4 грудня 2018, 09:11
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 5 копійок, встановивши його на 4 грудня на рівні 28,17 гривні.
Про це йдеться в даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 31,92 гривні.
Нагадаємо, 3 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 28,14 - 28,16 гривні за долар.
НБУ зміцнив офіційний курс гривні до долара на 17 копійок, встановивши його на 3 грудня на рівні 28,22 гривні.
Економічна правда
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