За 10 місяців 2018 року Україна експортувала до Росії пшениці всього на 200 доларів

Введене РФ ембарго на поставки українських товарів найбільше може позначитися лише на поставках трансформаторів, паперу, картону та шпалер.

Про це свідчать дані Державної служби статистики, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

За деякими товарними позиціями, які потрапили під торгову заборону, український експорт за січень-жовтень поточного року був мізерно малий. Поставки до Росії пшениці в грошовому еквіваленті становили 200 доларів, шоколаду та какаовмісних продуктів - 1,3 тис. доларів, енергогенераторних установок - 0,7 тис. доларів.

Обсяг експорту шпалер, що підпали під дію торгової заборони, у грошовому еквіваленті становив за цей період 61,3 млн доларів, двигунів і генераторів згідно із зазначеними в постанові РФ кодами, Україна поставила на 45,8 млн доларів, трансформаторів - на 38 млн доларів, паперу - на 27 млн доларів.

Експорт щебеню, який також підпав під заборону, за цей період досяг 20,7 млн доларів.

Найбільша кількість товарів у списку заборонених до постачання в РФ належить до товарного коду "реактори ядерні, котли і машини", експорт за яким у січні-жовтні 2018 року становив у грошовому вираженні 442,356 млн доларів, зазначає Держстат. Однак експорт за конкретними позиціями значно менший.

У переліку заборонених до постачання товарів, зокрема, значиться позиція "турбіни на водяній парі (за винятком частин турбін)", однак за підсумками 10 місяців 2018 року Україна не постачала таких турбін, а експорт з виключеною позицією "частини турбін" у грошовому вираженні становив 7 млн доларів.

Те ж саме стосується позиції "машини для змішування мінеральних речовин з бітумом", загальний експорт яких за цей період досяг 32,8 млн доларів, тоді як за товарами, які підпадають під ембарго, обсяг поставок досяг 10,7 млн доларів.

Експорт електричних провідників на напругу не більше тисячі В, при виключенні низки кодів, становив за цей період 10,7 млн доларів.

Експорт тракторів, товарні коди яких також потрапили під ембарго, становив 5 млн доларів, причепів і напівпричепів - 3,2 млн доларів.

Як повідомлялося, Росія оприлюднила 29 грудня постанову, згідно з якою ввела ембарго на промислові та сільськогосподарські товари з України, а також сировину - етиловий спирт, гравій, гальку, щебінь, вапняк тощо. Крім того, Росія заборонила ввезення газових турбін, вироблених або відправлених з території України, зробивши виняток для турбін цивільних повітряних суден.

У Мінекономрозвитку РФ оцінили можливий вплив введеного в суботу ембарго у 510 млн доларів.