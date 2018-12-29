РФ заборонила ввезення з України промтоварів, сільгосптоварів, сировини і продовольства

Росія заборонила ввезення на свою територію низки товарів, країною походження яких є Україна або які переміщуються через територію України.

Відповідну постанову від 29 грудня опубліковано на сайті російського уряду.

Відзначається, що постанову внесено Мінекономрозвитку відповідно до указу президента Росії від 22 жовтня 2018 року "Про застосування спеціальних економічних заходів у зв'язку з недружніми діями України щодо громадян і юридичних осіб Російської Федерації".

"Основний обсяг товарів, щодо яких запроваджено заборону, належить до категорії промислових. До списку також включені сільськогосподарська продукція, сировина і продовольство", - йдеться в повідомленні.

В уряді РФ відзначили, що Україна періодично вводить санкційні обмеження як щодо російських фізичних і юридичних осіб, так і по відношенню до конкретних російських товарів.

"З моменту введення заходів щодо заборони імпорту з Росії окремих видів сільськогосподарських товарів український список санкцій було розширено на 18 видів продукції, в тому числі агропромислової продукції, продукції хімічного комплексу, шиферу, цементного клінкеру", - наголошується в повідомленні.

"Уряд Росії може прийняти рішення про скасування введених спеціальних економічних заходів, якщо Україна скасує обмежувальні заходи, введені раніше відносно конкретних російських товарів", - відзначили в уряді РФ.

До переліку заборонених товарів увійшли, зокрема, пшениця, соняшникова олія, готова або консервована риба, ікра осетрових, кондитерські вироби, шоколад, хліб, консервовані овочі та фрукти, фруктові та овочеві соки, пиво і вина.

До списку також увійшли галька, гравій, щебінь, миючі засоби, папір і картон, шпалери, меблі з вбудованим холодильним або морозильним обладнанням, проводи та кабелі, трактори та причепи, а також жіночі гігієнічні прокладки і тампони, дитячі пелюшки і підгузки.

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Нагадаємо:

25 грудня прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв розширив список фізичних і юридичних осіб України, щодо яких будуть застосовуватися санкції.

Пізніше стало відомо, хто потрапив під нові санкції.

1 листопада прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв підписав постанову уряду про введення санкцій щодо 322 українських громадян і 68 компаній.

В РФ опублікували перелік бізнесменів та компаній, проти яких введено спеціальні економічні заходи, що суттєво обмежують діяльність зазначених осіб на території Росії.

Президент Росії Володимир Путін 22 жовтня підписав указ про спеціальні економічні заходи у відповідь на українські санкції.

У червні 2018 року президент Петро Порошенко ввів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони України щодо запровадження санкції до 14 фізичних осіб і до 30 юридичних із Росії.