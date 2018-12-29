Росія оцінила заборонений імпорт товарів з України в 510 мільйонів доларів
Росія 29 грудня ввела нову заборону на ввезення низки товарів з України, імпорт яких в 2018 році оцінено у 510 млн доларів.
Про це зазначається в повідомленні прес-служби Мінекономрозвитку РФ, передає "Інтерфакс-Україна".
У міністерстві РФ зазначили, що загальний імпорт товарів з України в Росію в 2017 році становив $4 млрд 912,1 млн.
"Ввезення санкційних товарів (додатково заборонених у 2018 році) з України до Росії за 2018 рік становитиме, за попередніми оцінками, близько $510 млн", - повідомили в Мінекономрозвитку (у 2017 році ввезення цих товарів, які були заборонені сьогоднішньою постановою, становив $468, 9 млн).
У суботу прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв підписав постанову уряду про заборону на ввезення до Росії товарів, вироблених в Україні або таких, що переміщуються через її територію.
"Підписаною постановою вводиться заборона на ввезення до Росії товарів, країною походження яких є Україна, або переміщуються через територію України, за затвердженим списком. Основний обсяг товарів, щодо яких запроваджено заборону, зараховано до категорії промислових. До списку також включені сільськогосподарська продукція, сировина і продовольство", - йдеться в повідомленні прес-служби.
Росія, зокрема, заборонила ввезення з України вин, зокрема й кріплених, етилового спирту, тракторів, трансформаторів, паперу і шпалерів, гравію, щебню.
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