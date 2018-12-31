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Moody's поліпшило рейтинги холдингів Ахметова, Жеваго і Косюка

Понеділок, 31 грудня 2018, 12:52
 

Міжнародне рейтингове агентство Moody's підвищило рейтинги Метінвесту, Ferrexpo і агрохолдингу Миронівський хлібопродукт.

Про це йдеться в прес-релізі агентства, передає Liga.net.

Корпоративний рейтинг цих компаній підвищений з рівня Caa1 до B3, рейтинг імовірності дефолту - з рівня Caa1-PD до B3-PD. При цьому прогноз по всіх рейтингах переглянутий з позитивного на стабільний.

Поліпшення показників відбулося у зв'язку з підвищенням суверенного рейтингу України з Caa2 до Caa1 зі стабільним прогнозом. Також Moody's відзначає гарні операційні та фінансові результати компаній, в тому числі істотну частку виручки від експорту.

У той же час, рейтинги компаній залишаються залежними від політичного, правового, податкового та регуляторного середовища в Україні, оскільки велика частина або всі їхні активи знаходяться всередині країни, говориться в повідомленні.

Метінвест є групою видобувних і металургійних підприємств, які розташовані, в основному, в Донецькій, Луганській, Запорізькій і Дніпропетровській областях. Основні акціонери - група СКМ (71,24%) Ріната Ахметова і Смарт-холдинг (23,76%) Вадима Новинського.

Група Ferrexpo є найбільшим виробником і експортером залізорудних окатишів на пострадянському просторі. Виробничі активи - Полтавський і Єристівський ГЗК. Найбільшим акціонером Ferrexpo є бізнесмен і народний депутат України Костянтин Жеваго.

МХП - найбільший виробник курятини в Україні. На ринку представлений торговими марками Наша Ряба, Легко, Бащинский, Фуагра і інші. 66% акцій холдингу володіє Юрій Косюк через компанію WTI Trading Limited.

Нагадаємо, раніше Moody's поліпшило рейтинги Укрексімбанку, Ощадбанку, ПриватБанку і банку "Південний".

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Moody's Ахметов Жеваго Косюк

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