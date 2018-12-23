Moody's підвищило кредитний рейтинг України
Міжнародне рейтингове агентство Moody's підвищило суверенний рейтинг України з Caa2 до Caa1.
Про це повідомляється на сайті Moody's.
Прогноз за рейтингами змінився на "стабільний" з "позитивного".
Агентство назвало три фактори, які сприяли підвищенню прогнозів по Україні: досягнення Україною і МВФ угоди про нову програму кредитування Stand-By; позитивні очікування щодо зниження рівня корупції завдяки реформам у країні; посилення протидії України у ході конфлікту з Росією.
В агентстві підкреслили, що Україна все ще суттєво залежить від фінансування МВФ.
У серпні 2017 року Moody's підвищило кредитний рейтинг України з Caa3 до Caa2.
Раніше агентства S&P та Fitch також відзначали, що для утримання кредитного рейтингу україні необхідно продовжувати співпрацю з МВФ.
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Економічна правда
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