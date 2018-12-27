Moody's улучшило рейтинги четырех украинских банков

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service улучшило рейтинги Укрэксимбанка, Ощадбанка, ПриватБанка и банка "Пивденный" вслед за повышением суверенного рейтинга в национальной и иностранной валютах до "Caa1" с "Caа2".

Об этом сообщается в пресс-релизе агентства, передает "Интерфакс-Украина".

Рейтинговые действия также отражают улучшение автономной кредитоспособности банков и ожидания агентства относительно улучшения качества их активов и повышения прибыльности. Кроме того, снижение геополитического риска повысило стабильность банковских депозитов.

Вместе с тем Moody's отмечает, что макроэкономические условия для указанных финучреждений остаются "очень слабыми".

В отношении Укрэксимбанка агентство улучшило базовую и скорректированную базовую оценку кредитоспособности (BCA) до "caa1" с "caa2", оценку риска контрагентов банка - до "B3(cr)" с "Caa1(cr)", рейтинг риска контрагентов - до "B3" с "Caa1", рейтинг неприоритетного субординированного долга банка - до "Caa2" с "Caa3", рейтинг старшего необеспеченного долга - до "Caa1" с "Caa2", рейтинг депозитов в инвалюте – до "Caa2" с "Caa3", в нацвалюте – до "Caa1" с "Caa2".

ПриватБанку повышена базовая и скорректированная базовая оценка кредитоспособности до "caa1" с "caa3", оценка риска контрагентов банка - до "B3(cr)" с "Caa1(cr)", рейтинг риска контрагентов - до "B3" с "Caa1", рейтинг депозитов в инвалюте – до "Caa2" с "Caa3", в нацвалюте – до "Caa1" с "Caa2".

Ощадбанку базовая и скорректированная базовая оценка кредитоспособности повышена до "caa1" с "caa2", оценка риска контрагентов банка - до "B3(cr)" с "Caa1(cr)", рейтинг риска контрагентов - до "B3" с "Caa1", национальный рейтинг риска контрагентов – до "Baa1.ua" с "Baa3.ua", рейтинг старшего необеспеченного долга - до "Caa1" с "Caa2", национальный рейтинг старшего необеспеченного долга - до "Ba1.ua" с "B1.ua", рейтинг депозитов в инвалюте – до "Caa2" с "Caa3" и в нацвалюте – до "Caa1" с "Caa2", национальный рейтинг депозитов – до "Ba1.ua" с "B1.ua".

В отношении банка "Пивденный": базовая и скорректированная базовая оценка кредитоспособности повышена до "caa1" с "caa2", оценка риска контрагентов банка - до "B3(cr)" с "Caa1(cr)", рейтинг риска контрагентов - до "B3" с "Caa1", национальный рейтинг риска контрагентов – до "Baa1.ua" с "Baa3.ua", рейтинг депозитов в инвалюте – до "Caa2" с "Caa3" и в нацвалюте – до "Caa1" с "Caa2", национальный рейтинг депозитов – до "Ba2.ua" с "B1.ua".

Прогноз по рейтингам пересмотрен на "стабильный" с "положительного".

Напомним, ранее Moody's повысило суверенный рейтинг Украины с Caa2 до Caa1.