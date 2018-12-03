Гривня на міжбанку утримує позиції

3 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 28,18 - 28,23 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 11:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 28,17 - 28,19 гривні;

Євро - 32,02 - 32,04 гривні;

Російський рубль - 0,4237 - 0,4243 гривні.

На чорному ринку станом на 11:00 курс долара становив 28,19 - 28,23 гривні. Курс євро - 31,95 - 32,07.

Нагадаємо, 30 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 28,17 - 28,20 гривні за долар.

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 17 копійок, встановивши його на 3 грудня на рівні 28,22 гривні.

Економічна правда