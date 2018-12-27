Кабмін формує робочу групу для розділення ДФС

Кабінет Міністрів схвалив постанову про утворення міжвідомчої робочої групи з питань поділу Державної фіскальної служби на податкову і митну служби.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства фінансів.

Персональний склад робочої групи затверджуватиметься Міністром фінансів України та не перевищуватиме 50 осіб. До складу робочої групи увійдуть представники органів виконавчої влади, міжнародних та громадських організацій, народні депутати України, експерти.

Кабінет Міністрів також затвердив Положення про міжвідомчу робочу групу та визначив її основні завдання. Робоча група здійснюватиме аналіз пропозицій щодо реформування державної податкової та митної служб та подаватиме на розгляд Кабінету Міністрів розроблені рекомендації.

Кабінет Міністрів спрямовуватиме та координуватиме діяльність цих служб через Міністра фінансів України.

Нагадаємо:

18 грудня Кабінет Міністрів схвалив постанову про реорганізацію Державної фіскальної служби. Конкурс на керівників Державної податкової і Державної митної служби проведуть протягом трьох місяців.

Буде проведено аудит баз даних цих служб, а також затверджено зміни до Митного і Податкового кодексів.

Читайте також: Камбек Насірова: хто сяде у крісло голови ДФС

Економічна правда