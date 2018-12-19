Южаніна розповіла, з чого почнеться поділ ДФС на дві служби

Для якісного розподілу ДФС на Державну податкову і Державну митну служби потрібно провести аудит баз даних цих служб.

Про це заявила голова Комітету з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна в кулуарах парламенту, повідомляє Укрінформ.

"Нам треба розуміти, що треба зробити з самого початку аудит баз даних, про що ми вже говоримо понад два роки. Це пряма норма законодавства, яка не виконана досі урядом і яка може бути виконана тільки зараз, тому що без цієї роботи ми не можемо рухатися далі. Адже поєднання цих двох служб об’єднало й ті інформаційні бази, які використовуються і податківцями, і митниками", - підкреслила Южаніна.

За її словами, на сьогодні не зрозуміло, наскільки інформація захищена, наскільки вона забезпечує той рівень роботи, який має проводитися, наскільки можуть виконуватися технічно всі завдання, які планується поставити перед двома новими службами.

Южаніна зазначила, що якість розподілу залежить від виконавчої влади, але профільний парламентський комітет буде долучатися до роботи.

На першому етапі реформи члени профільного комітету братимуть участь у засіданні дорадчого консультативного органу, який стратегічно прийматиме рішення щодо розділу або створення нових двох служб.

"Від депутатів буде залежати прийняття змін до Митного і Податкового кодексів. Без прийняття цих змін я вважаю, що повноцінна робота двох служб взагалі не може відбутися", - сказала Южаніна.

"І це обов’язково має бути зроблено ще на цій сесії", - підкреслила вона.

Вона додала що про розділ і виокремлення митниці на профільному комітеті говорили протягом 4-х років.

Нагадаємо, конкурс на керівників Державної податкової і Державної митної служби проведуть протягом трьох місяців після затвердження постанови Кабміну.