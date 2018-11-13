МВФ назвав недостатнім зростання економіки України

Динаміка економіки України відстає від потенційних темпів в умовах більш стрімкого зростання ВВП країн, що розвиваються.

Про це заявив постійний представник Міжнародного валютного фонду в Україні Йоста Люнгман під час прес-конференції в Києві, передає "Інтерфакс-Україна".

"Безумовно, зростання економіки на 3% в рік краще, ніж зниження на 10%, якого Україна зазнала в 2015 році. Але, якщо подивитися в контексті, то країни Європи, що розвиваються, зараз ростуть в середньому на 4-5% рік, що говорить про недостатньо швидке відновлення України", - сказав він.

Більш того, додав представник МВФ, Україні необхідно досягти більш високих темпів зростання, щоб відновитися після спаду в 2014-2015 роках.

За оцінками Фонду, одним з істотних чинників економічного відставання України є корупція, яка щорічно "з'їдає" приблизно 2 п.п. зростання ВВП.

"Якби рівень корупції в Україні був знижений до середнього рівня серед європейських країн, то реальне зростання ВВП становило би не 3%, а 5%. Більш того, це змінило б потенціал зростання", - підкреслив Люнгман.

У той же час, додав він, не менш важливим завданням є збереження поточних темпів зростання економіки, і для цього важливо дотримуватися збалансованої фіскальної політики, досягти зниження інфляції, як умови для зниження процентних ставок, а також розширення прямих іноземних інвестицій.

"Ми бачимо, що макроекономічна ситуація потроху стабілізується. Але ця стійкість все ще досить крихка: учасники ринків продовжують турбуватися, що станеться, якщо фінансова стабільність буде втрачена", - пояснив він.

Як повідомлялося, Світовий банк на початку жовтня погіршив прогноз зростання ВВП України в 2018 році до 3,3% з 3,5%, в 2019 році - до 3,5% з 4%.

Через тиждень МВФ поліпшив прогноз зростання ВВП України до кінця 2018 року до 3,5% з 3,2%. У той же час прогноз на 2019 рік погіршено до 2,7% з 3,3% і на 2020 рік - до 3,4% з 4%.

НБУ в кінці жовтня зберіг прогноз зростання ВВП в 2018 році на рівні 3,4%, в 2019 році - 2,5% і 2020 році - 2,9%.

Згідно з консенсус-прогнозом, складеним Міністерством економічного розвитку і торгівлі у вересні, зростання ВВП України в 2018 році оцінюється на рівні 3,1%, в 2019 році - 3%.

Проект закону "Про Державний бюджет України на 2019 рік" побудований на прогнозі зростання економіки в наступному році на 3%.

Як повідомлялося, у Міжнародному валютному фонді вважають, що для прискорення економічного зростання в Україні слід знизити процентні ставки за кредитами, забезпечити сприятливий бізнес-клімат і дотримуватися фіскальної політики.