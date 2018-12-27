Офіційний курс: гривня значно зміцнилася

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 17 копійок, встановивши його на 27 грудня на рівні 27,26 гривні.

Про це йдеться в даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 31,10 гривні.

Нагадуємо:

26 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,32 - 27,37 гривні за долар.

26 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,25 - 27,28 гривні за долар.

Економічна правда