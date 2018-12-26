Гривня на міжбанку зміцнюється
Середа, 26 грудня 2018, 17:30
26 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,25 - 27,28 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 27,25 - 27,28 гривні;
Євро - 31,02 - 31,05 гривні;
Російський рубль - 0,3933 - 0,3941 гривні.
Нагадуємо:
26 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,32 - 27,37 гривні за долар.
Національний банк не змінив офіційний курс гривні до долара, встановивши його на 26 грудня на рівні 27,43 гривні.
Економічна правда
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