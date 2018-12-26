Гривня на міжбанку зміцнюється

26 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,25 - 27,28 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,25 - 27,28 гривні;

Євро - 31,02 - 31,05 гривні;

Російський рубль - 0,3933 - 0,3941 гривні.

Нагадуємо:

26 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,32 - 27,37 гривні за долар.

Національний банк не змінив офіційний курс гривні до долара, встановивши його на 26 грудня на рівні 27,43 гривні.

Економічна правда