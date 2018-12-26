Всі розділи
Укр / Рус

Гривня на міжбанку зміцнюється

Середа, 26 грудня 2018, 17:30
 

26 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,25 - 27,28 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,25 - 27,28 гривні;

Євро - 31,02 - 31,05 гривні;

Російський рубль - 0,3933 - 0,3941 гривні.

Нагадуємо:

26 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,32 - 27,37 гривні за долар.

Національний банк не змінив офіційний курс гривні до долара, встановивши його на 26 грудня на рівні 27,43 гривні.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

курс валют

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Українська валюта не змінилася в ціні 26 грудня 2018, 09:00
Долар на міжбанку упав нижче 27,5 гривні 21 грудня 2018, 11:25
Офіційний курс: за два дні гривня зміцнилася майже на 30 копійок 21 грудня 2018, 09:00
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті