НБУ назвав умову зниження облікової ставки

У Національному банку готові знизити рівень облікової ставки за умови значного зниження темпів інфляції.

Про це на брифінгу сказав заступник голови Національного банку Олег Чурій, повідомляє "Укрінформ".

"Якщо мова йде про зниження відсоткових ставок, то воно може відбутись тільки тоді, коли ми побачимо процес зниження інфляції. У тому разі, коли наш прогноз буде відповідати тим цілям, які бачимо щодо інфляційних цілей в наступному році, а це наш прогноз у 6,3%, що трохи вище за ціль у 5% плюс-мінус 1%", - заявив заступник голови НБУ.

"Тобто, коли ми побачимо, що інфляція дійсно знижується до цього рівня, НБУ може прийняти рішення про зниження своєї облікової ставки і, відповідно, банки будуть знижувати свої ставки як за кредитами, так і за депозитами", - сказав Чурій.

Він наголосив, що наразі Національний банк проводить жорстку монетарну політику, яка полягає у підтриманні високих відсоткових ставок, і це, у свою чергу, підвищує привабливість гривні як інструменту інвестування.

Нагадуємо:

13 грудня Національний банк не змінив розмір облікової ставки і залишив її на рівні 18% вдруге поспіль.

Зміна облікової ставки є важливим сигналом для визначення банками процентних ставок за вкладами і позиками.

Зростання споживчих цін в Україні в листопаді 2018 року становило 1,4% і з початку року досягло 8,9%. В річному вимірі інфляція становила 10%.