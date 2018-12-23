Facebook розробляє власну криптовалюту — ЗМІ

Facebook розробляє криптовалюту, яка дозволить здійснювати платежі у месенджері WhatsApp.

Про це повідомляє Bloomberg.

Джерела агентства розповіли, що цифрову валюту під назвою stablecoin планують прив’язати до долара США для мінімізації волатильності. Стратегія ще розробляється, і запуск буде здійснено не скоро.

Facebook давно планувала освоїти сферу фінансових послуг. У 2014 році компанія найняла колишнього президента PayPal Девіда Маркуса для роботи над додатком Messenger. У травні поточного року він зайнявся блокчейн-проектом в Facebook, проте подробиці публічно не розголошували.

Плани щодо криптовалюти у WhatsApp орієнтовані в першу чергу на Індію, де налічується понад 200 мільйонів користувачів месенджера. Країна також є світовим лідером за кількістю грошових переказів - за даними Світового банку, у 2017 році у країну відправили 69 мільярдів доларів.

Нагадаємо, на початку грудня криптовалюти подешевшали у середньому на 90% від історичного максимуму.

Читайте також: Чи потрібен Україні закон про криптовалюту і чи буде він працювати