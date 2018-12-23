У структурі генерації ЄС відновлювана енергетика сягнула 29%

Відновлювані джерела енергії займають 29% виробництва енергії в ЄС.

Про це повідомляється у дайджесті ДП "НЕК "Укренерго", передає "Укрінформ".

"Відновлювані джерела енергії займають 29% виробництва енергії в ЄС. Вітрова, сонячна та гідроенергетика – основні гравці ринку відновлюваної енергії", - йдеться у повідомленні.

У цьому році частка біоенергетики становила 6% від загального виробництва енергії з відновлювальних джерел. Тому надалі біомаса відіграватиме все більшу роль як резервне джерело енергії, зазначено у дайджесті. До 2020 року частка біоенергетики сягне 20% у виробництві відновлюваної енергії в Європейському союзі.

Нагадаємо, нещодавно в Україні було прийнято закон, який спрощує бюрократію для інвесторів у вітряні електростанції.

Тим часом ЄБРР припинив фінансування проектів сонячної енергетики в Україні. Банк занепокоєний відсутністю значних кроків з боку парламенту щодо переходу від "зеленого" тарифу до інших, більш раціональних методів підтримки розвитку ВДЕ.