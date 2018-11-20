ЄБРР не фінансуватиме розвиток сонячної енергетики, поки Рада не зробить крок назустріч
Європейський банк реконструкції та розвитку припиняє фінансування проектів сонячної енергетики.
Про це повідомила старший банкір департаменту електроенергії банку Ольга Єрьоміна під час "Українського енергетичного тижня" в Києві 20 листопада, передає "Інтерфакс-Україна".
"Зараз рахунок пішов на дні, коли банк може вирішити, що в подальшому з нових проектів у відновлюваній енергетиці він не робитиме. Щодо сонячної електроенергії ми вже вирішили, що нових проектів не беремо, щодо вітрової рішення наразі ще не прийнято", - сказала вона.
Єрьоміна наголосила, що банк занепокоєний відсутністю значних кроків з боку парламенту щодо переходу від "зеленого" тарифу до інших, більш раціональних методів підтримки розвитку ВДЕ.
"Боюся, що ми будемо не останньою ластівкою, яка перестане підтримувати проекти з відновлюваної енергетики, якщо не почнеться безпосередній плановий перехід на більш стійку систему підтримки ВДЕ-проектів", - додала вона.
Єрьоміна уточнила також, що кошти в сумі 250 млн євро, виділені ЄБРР у рамках програми USELF-III для проектів у сфері ВДЕ влітку, на сьогодні майже вичерпані. Нова програма фінансування для відновлюваної енергетики може розглядатися лише після впровадження в Україні аукціонів, що нададуть можливість знизити тарифи на енергію, вироблену ВДЕ.
Як повідомлялося, ЄБРР має намір виділити від 2 до 4 млн доларів у розробку інфраструктури проведення аукціонів за стимулювання розвитку поновлюваних джерел електроенергії (ВДЕ).
Нагадаємо, частка сонячної та вітряної енергетики у виручці від генерації становить 9%.
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