Офіційний курс: гривня продовжила суттєве зміцнення

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 14 копійок, встановивши його на 22 грудня на рівні 27,43 гривні.

Про це йдеться в даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 31,31 гривні.

Нагадаємо, 21 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,37 - 27,40 гривні за долар.

На 21 грудня Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 14 копійок, встановивши його на рівні 27,57 гривні.

Економічна правда