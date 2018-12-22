Офіційний курс: гривня продовжила суттєве зміцнення
Субота, 22 грудня 2018, 10:00
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 14 копійок, встановивши його на 22 грудня на рівні 27,43 гривні.
Про це йдеться в даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 31,31 гривні.
Нагадаємо, 21 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,37 - 27,40 гривні за долар.
На 21 грудня Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 14 копійок, встановивши його на рівні 27,57 гривні.
Економічна правда
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