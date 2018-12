Apple програла Qualcomm ще одну тяжбу, iPhone знімають із продажу в Німеччині

Окружний суд Мюнхена визнав компанію Apple винною в порушенні патентних прав постачальника комплектуючих Qualcomm.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Суддя прийняв рішення, що одночасне використання чіпів Intel і ще одного постачальника Apple - Qorvo - порушує патент Qualcomm, що стосується економії заряду акумулятора при відправці і прийомі сигналу мережі.

У разі набрання рішенням суду законної сили Qualcomm матиме право вимагати повної заборони на продаж iPhone 7, iPhone 8 і iPhone X 2017 року на території Німеччини.

До розгляду апеляції у суді вищої інстанції Apple може продовжувати продаж смартфонів, проте сама компанія вже заявила, що тимчасово прибере їх з прилавків 15 фірмових магазинів країни. Їх як і раніше можна купити у рітейлерів і операторів стільникового зв'язку.

Раніше в цьому місяці китайський суд задовольнив позов Qualcomm і наказав Apple припинити продаж в КНР iPhone моделей 6S, 6S Plus, 7 і 7 Plus, 8 і 8 Plus, а також X, вважаючи, що компанія порушила два патенти компанії.

Apple і Qualcomm ведуть патентні позови по всьому світу протягом декількох років. Qualcomm звинувачує виробника смартфонів у крадіжці своїх технологій, а Apple вважає, що постачальник чіпів зловживає становищем на ринку.

