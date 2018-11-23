Apple відновила виробництво iPhone X

Корпорація Apple знову почала виробляти смартфони моделі iPhone X, що з'явилася у 2017 році.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на The Wall Street Journal.

За їх словами, компанія розраховує таким чином збільшити продажі і підвищити рентабельність.

Як зазначається, відновлення виробництва iPhone X частково обумовлено контрактом Apple з компанією Samsung SDI, яка є постачальником дисплеїв на органічних світлодіодах (OLED) для iPhone X. Apple необхідно придбати у південнокорейського виробника певну кількість дисплеїв, стверджують джерела газети.

Apple припинила виробництво iPhone X, щоб ці смартфони не конкурували з більш дешевими моделями.12 вересня корпорація представила три нові моделі: iPhone XS Max, iPhone XS і iPhone XR.

Нагадаємо, Apple Inc. в останні тижні скоротила замовлення на виробництво всіх трьох нових моделей смартфонів - iPhone XS, iPhone XS Max і iPhone XR.

Економічна правда