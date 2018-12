У Китаї суд заборонив продавати ряд моделей iPhone

Китайський суд постановив Apple Inc. припинити продаж в країні ряду моделей iPhone, порахувавши, що американська компанія порушила два патенти Qualcomm Inc.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Суд в місті Фучжоу ухвалив, що Apple порушила два ключових патенти Qualcomm, один з яких стосується редагування фото, а другий - управління додатками з використанням сенсорного екрану.

Суд ввів заборону на продаж в Китаї iPhone моделей 6S, 6S Plus, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus, а також iPhone X. Судове рішення не стосується моделей XS, XS Max і XR, оскільки вони ще не були випущені на момент подачі позову Qualcomm.

Apple вже офіційно не продає в Китаї моделі 6s, 6S Plus and X. Моделі iPhone 7, 7 Plus, 8 і 8 Plus як і раніше доступні в офіційному інтернет-магазині Apple в КНР, пише The Wall Street Journal.

Qualcomm і Apple ведуть судові тяжби багато років. Китайські суди розглядають понад 12 позовів Qualcomm, пред'явлених Apple.

КНР є найбільшим світовим ринком смартфонів і ключовим ринком для Apple. Крім того, в цій країні знаходяться багато компаній, що займаються складанням iPhone - на частку цих пристроїв припадає близько 75% виручки Apple.

Акції Qualcomm додають в ціні 3,4% на торгах у понеділок, вартість паперів Apple впала на 1,5%.

Нагадаємо, раніше Apple припинила виробництво iPhone X, та згодом відновила його.