Мінфін залучив на внутрішньому ринку майже 20 мільярдів гривень

За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 18 грудня до державного бюджету залучено 19,981 млрд гривень.

Про це свідчать дані Міністерства фінансів.

Зокрема, за гривневими паперами було залучено 11,36 млрд гривень, за доларовими - майже 252 млн доларів.

Як зазначається, на чотирьох "коротких" гривневих аукціонах було залучено 11,3 млрд гривень. Термін погашення за такими паперами становив від 77 до 105 днів, ставка - 20,5%.

Ще на трьох аукціонах з терміном погашення від 175 до 322 днів було залучено майже 53 млн гривень. Ставка по ним була на рівні 18,5%.

Міністерство фінансів також залучило 251 млн доларів зі ставками від 5,4% до 6,3%. Термін погашення - 28 днів.

Ще майже 58 млн доларів Мінфін отримав від продажу 10-ти і 14-ти місячних облігацій зі ставками розміщення 7,25% і 7,5% відповідно.

Нагадаємо, Рада директорів Світового Банку у вівторок ухвалила рішення про надання Україні фінансової гарантії (PBG) на 750 млн доларів.

Трохи згодом Рада директорів Міжнародного валютного фонду ухвалила програму допомоги stand-by для України на 14 місяців на загальну суму 3,9 млрд доларів.

Економічна правда