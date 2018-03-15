Олігархи винні НБУ 45 мільярдів - Гонтарева

Дмитро Фірташ

Великі українські олігархи мають борг перед НБУ за кредитами рефінансування на суму 45,2 мільярда гривень.

Про це заявила екс-голова Національного банку Валерія Гонтарєва під час звіту у Верховній Раді.

"Давайте подивимося більш детально на ці непогашені за останні три роки 45,2 млрд грн... Наведу вам перелік неплатоспроможних банків - найбільших боржників за кредитами рефінансування та імена їх екс-власників, оскільки це дуже відомі олігархи в нашій країні", - почала Гонтарева.

"Безусловний лідер - Олег Бахматюк за кредитами двох своїх банків - "Фінансова ініціатива" і ВіЕйБі банку - 10,2 млрд грн, банк "Надра" - Дмитро Фірташ - винен НБУ за кредитами 9,8 млрд грн", - заявила Гонтарева.

"Микола Лагун винен за кредитами Дельта-Банку 8 млрд грн, Костянтин Жеваго та його банк "Фінанси і кредит" винен НБУ 6,3 млрд грн, Леонід Клімов, який і зараз є народним депутатом і навіть входить до комітету фінансової політики і банківської діяльності - 3,4 млрд грн і всі інші - 7,5 млрд грн", - сказала вона.

Гонтарева нагадала, що банкрутство банку не означає, що їх екс-власники повністю звільняються від боргів своїх банків.

Саме тому НБУ направив до правоохоронних органів 12 заяв про скоєння злочинів акціонерами цих банків, а також ініціював 44 судових розгляди.

"Державні кошти необхідно повертати, і крапка", - підкреслила вона.

Екс-голова НБУ також нагадала, що неповернені центробанку кредити рефінансування в більшості видавалися з 2008 року, надавалися без належної застави - а саме під неліквідні активи за завищеною в рази вартістю.

Як відомо, прокуратура Києва відкрила кримінальне провадження за статтею "Розкрадання в особливо великих розмірах" щодо можливих неправомірних дій службових осіб неплатоспроможного ВіЕйБі Банку і його власника Олега Бахматюка.

Раніше, НБУ повідомив, що регулятор подав на Бахматюка, як власника визнаних неплатоспроможними банків "ВіЕйБі" і "Фінансова ініціатива", в суд 5 позовів про стягнення заборгованості по персональному договору поруки за зобов'язаннями цих кредитних установ, які сумарно заборгували Нацбанку з рефінансування 10,9 млрд грн.

Як повідомлялося, Національна поліція розслідує злочин, скоєний колишнім топ-менеджментом банку "Надра", спільно з його власниками, - заволодіння держкоштами НБУ в розмірі 10,4 млрд гривень.

Також були оприлюднені причини банкрутства "Надра банку".

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Економічна правда