Головний претендент на "Центрененерго" хоче засудити Фонд держмайна

Компанія "Укрдонінвест" бізнесмена Віталія Кропачева, яка була одним з претендентів на покупку компанії "Центренерго", подасть до суду на Фонд держмайна.

Про це Кропачев сказав в інтерв'ю "Економічній правді".

"Ми подамо в суд на Фонд на підставі того, що вони незаконно нас відсторонили. Для мене це репутаційні ризики в першу чергу", - сказав він.

"Ми отримали повідомлення про те, що конкурс не відбудеться. Ми запросили офіційно протокол, на підставі чого він не відбудеться, і чому нас відсторонили. Люди вирішили погуляти, погратися в якісь ігри. Ну, давайте пограємося", - заявив Кропачев.

"Я переконаний, що вся робота, яка сьогодні пов'язана зі скасуванням конкурсу - це бажання знизити ціну "Центренерго", - підсумував бізнесмен.

Нагадаємо, 11 грудня Фонд держмайна повідомив, що конкурс з приватизації "Центренерго" скасовується.

Учасники конкурсу - ТОВ "Укрдонінвест" та Виробниче унітарне підприємство "Нафтобітумний завод" - не були допущені до участі.

Фонд держмайна мав намір продати державний пакет акцій "Центренерго" (78,2% акцій) на аукціоні з початковою ціною 5,9 млрд гривень.

"Центренерго" є одним із провідних виробників електроенергії в Україні. Держава володіє 78,289% акцій компанії. До складу компанії входять три теплові електростанції - Вуглегірська, Зміївська та Трипільська, їхня сумарна встановлена проектна потужність становить 7665 МВт - 14% генеруючої потужності України.

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Економічна правда