Відкрити ринок землі можливо лише через 2 роки після ухвалення закону — Мінагро

Відкрити ринок землі буде можливо лише через два роки після ухвалення закону про обіг земель.

Про це заявив в. о. міністра аграрної політики Максим Мартинюк на прес-конференції в міністерстві, передає "Інтерфакс-Україна".

"Я упевнений, що мінімум має минути два роки з моменту публікації закону до набуття ним чинності. За цей час увесь агробізнес має ознайомитися з правилами, акумулювати ресурси тим, хто хоче спрямувати їх на викуп землі, - словом, підготуватися до запуску ринку", - розповів Мартинюк.

"Постійним продовженням мораторію ми відтерміновуємо час запуску ринку, оскільки з моменту ухвалення закону про обіг земель треба чекати ще два-три роки", - зазначив він.

"Ринок землі не можна просто запровадити завтра, тому що великі масиви землі в оренді, треба забезпечити права орендарів. За помилкових рішень ми поставимо під ризик потенціал виробництва аграрної продукції загалом, оскільки якщо ці земельні банки розпорошуватимуться, то буде падіння валового виробництва", - пояснив в. о. міністра агрополітики.

За його словами, міністерство вважає, що треба прибрати пункт про мораторій із перехідних положень Земельного кодексу та ухвалити закон про обіг сільськогосподарських земель, виставивши умови та обмеження, які діятимуть на цьому ринку, і визначити час, коли він почне діяти.

"Інше питання - я не бачу зараз політичних можливостей для ухвалення рішень... Більшість власників землі хотіли б розпоряджатися нею, але водночас хотіли б зберегти мораторій, очевидно, через страх втратити свою власність. Тут треба замислитися над підвищенням довіри до інституцій", - зазначив Мартинюк.

Як повідомлялося, парламентський комітет з питань аграрної політики та земельних відносин рекомендував Верховній Раді ухвалити законопроект №9355-5 щодо продовження мораторію на продаж земель сільгосппризначення до 1 січня 2020 року. Загалом у Верховній Раді зареєстровано 16 законопроектів щодо продовження мораторію на продаж с/г землі.

Народні депутати розглянуть блок питань щодо продовження мораторію на продаж земель 20 грудня.

Нагадаємо, що незважаючи на рішення ЄСПЛ у справі "Зеленчук та Цицюра проти України", згідно з яким мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення визнаний таким, що порушує права людини, 1 листопада КСУ відмовився оцінювати конституційність мораторію.

Як відомо, президент Петро Порошенко заявляв, що мораторій на землю не вписується в європейську систему України.

Раніше ЕП повідомляла, що близько 6,5 тисячі українців після смерті віддали безкоштовно державі землю, оскільки не змогли розпоряджатися нею за життя через мораторій на землю.

Кабінет міністрів доручив Мінагрополітики до кінця року подати законопроект "Про обіг земель сільськогосподарського призначення", який необхідний для скасування мораторію на продаж землі.

За скасування мораторію на купівлю-продаж землі виступають уже 42 організації, які об’єднують близько 1500 сільськогосподарських виробників, підприємств, банків, організацій та асоціацій.

Повний текст меморандуму та склад учасників коаліції читайте у статті на Економічній правді: Чому ми підписали меморандум за скасування мораторію на продаж землі

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