Доступ до держпослуг через телефон: Київстар запускає Mobile ID по всій Україні

Мобільний оператор Київстар має намір 20 грудня оголосити про запуск Mobile ID по всій Україні.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

"Київстар першим серед телеком-операторів оголошує про запуск сервісу Mobile ID для абонентів по всій Україні. Проект реалізовано у партнерстві з АЦСК (акредитований центр сертифікації ключів) органів юстиції, який є кваліфікованим надавачем електронних довірчих послуг", - повідомляє Київстар.

Що означає "по всій Україні" - не уточнюється. Найімовірніше, мова йде про обласні центри.

Vodafone з 7 листопада почав підключення послуги Mobile ID всім абонентам оператора в Харкові, потім - у Києві.

lifecell тестує послугу, плануючи запуск на початку 2019 року.

"Київстар" почав видавати SIM-карти з технологією Mobile ID 27 грудня 2017 року. Нові SIM-карти отримала обмежена група контрактних абонентів оператора.

Читайте також: Україна запустила Mobile ID: мобільний телефон став ключем доступу до держпослуг. Як це працює?

Нагадаємо, три найбільших мобільних оператора України підтвердили інформацію, що послуга, яка дозволить переносити абонентський номер від одного оператора до іншого з повним збереженням (включно з кодом), запуститься 1 травня 2019 року.