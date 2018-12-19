Мобільні оператори з травня запустять революційну послугу

Три найбільших мобільних оператора України підтвердили інформацію, що послуга, яка дозволить переносити абонентський номер від одного оператора до іншого з повним збереженням (включно з кодом), запуститься 1 травня 2019 року.

Відповідна інформація опублікована на сайтах операторів "Київстар", "lifecel", та "Vodafone Україна".

За даними операторів, уже в травні наступного року номер мобільного телефону разом з кодом повністю буде належати абоненту і можна буде без зміни номера переходити на обслуговування іншого оператора.

"Послуга MNP дозволить зберегти ділові та особисті контакти, адже люди, які знали номер абонента багато років, зможуть залишатися на зв'язку з ним", – йдеться у заяві lifecell.

Повідомляється, що абонентам, які користуються передплаченими послугами зв'язку, необхідно буде зареєструватися в оператора, від якого вони переносять номер, надавши документ, що посвідчує особу.

Також можна буде зареєструватися онлайн – без відвідування центрів обслуговування абонентів.

Оператори повідомили, що перед з’єднанням буде включатися голосове повідомлення, яке повідомлятиме, що абонент телефонує на номер іншого оператора.

Зазначається, що вартість послуги поки що не визначена, але очікується, що послуга буде безкоштовною.

Українська правда