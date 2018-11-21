Необхідність ухвалення закону про "спліт" не просто назріла, вона перезріла — НБУ

Верховна Рада 22 листопада розгляне у другому читанні проект закону про так званий "спліт" - ліквідацію Нацкомісії з регулювання фінпослуг та розділення її функцій між НБУ і Нацкомісією з цінних паперів та фондового ринку.

Про це повідомила перша заступниця голови Національного банку України Катерина Рожкова під час "круглого столу" в Києві в середу, передає "Інтерфакс-Україна".

"Завтра ми очікуємо голосування у Верховній Раді щодо законопроекту про "спліт". Необхідність ухвалення цього закону дуже актуальна, вона не просто назріла, вона вже перезріла", - сказала вона.

Рожкова при цьому зазначила, що рівень проникнення фінансових послуг в Україні серед населення, так звана фінансова інклюзія, перебуває на найнижчому в Європі рівні.

"Тому на цьому ринку, з його потужним попитом на фінансові послуги, місця вистачить усім гравцям, хто дійсно хоче надавати якісні фінансові послуги населенню", - сказала перша заступниця глави НБУ.

Прийняття законопроекту також привітали Світовий банк та Міжнародний Валютний Фонд.

Як повідомлялося, Верховна Рада 7 липня 2016 підтримала в першому читанні законопроект "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо консолідації функцій з державного регулювання ринків фінансових послуг" №2413-а.

Документом передбачається поділ, або "спліт", функцій Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері фінансових послуг. Зокрема, нагляд і регулювання ринку страхових, лізингових і факторингових компаній, кредитних спілок, бюро кредитних історій, ломбардів та інших фінансових компаній перейде до Нацбанку України, а Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку здійснюватиме регулювання недержавних фондів: пенсійних, фінансування будівництва, операцій з нерухомістю.

"Спліт" згадується і в чинній програмі розширеного фінансування МВФ.