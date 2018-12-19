МВФ погіршив прогноз зростання ВВП України
Міжнародний валютний фонд погіршив прогноз зростання ВВП України в 2018 році з 3,5% до 3,3%.
Про це йдеться у прес-релізі Фонду.
При цьому незмінним залишився прогноз на наступний рік – кредитор як і раніше очікує зростання української економіки на 2,7%. У 2020 році реальний ВВП України, за прогнозом Фонду, повинен збільшитись на 3%.
На думку аналітиків МВФ, інфляція за підсумками року становитиме 11%, хоча раніше цей показник очікувався на рівні 10,9%.
У 2019 та 2020 роках зростання споживчих цін очікується на рівні 9,2% і 5,9% відповідно.
Нагадаємо, Рада директорів Світового Банку у вівторок ухвалила рішення про надання Україні фінансової гарантії (PBG) на 750 млн доларів.
Трохи згодом Рада директорів Міжнародного валютного фонду ухвалила програму допомоги stand-by для України на 14 місяців на загальну суму 3,9 млрд доларів.
Економічна правда
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