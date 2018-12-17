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Курс валют: гривня почала тиждень зі зміцнення

Понеділок, 17 грудня 2018, 09:00
 

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 3 копійки, встановивши його на 17 грудня на рівні 27,83 гривні.

Про це йдеться в даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 31,41 гривні.

Нагадаємо, 14 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,89 - 27,93 гривні за долар.

Національний банк встановив офіційний курс гривні до долара на 13 грудня на рівні 27,86 гривні.

Економічна правда

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НБУ гривня

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