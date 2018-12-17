Рада планує продовжити мораторій на продаж землі — Парубій

Народні депутати розглянуть блок питань щодо продовження мораторію на продаж земель 20 грудня.

Про це повідомив спікер Верховної Ради Андрій Парубій під час погоджувальної ради, передає прес-служба ВР.

Парубій зазначив, що питання мораторію парламентарі повинні включити до порядку денного 18 грудня.

"Пропонується у вівторок включити до порядку денного сесії всі питання, які стосуються питання продовження заборони відчуження земель сільськогосподарського призначення. Для того, щоб ми у вівторок могли включити, в середу розглянути на комітеті, а в четвер - всі питання, що стосуються мораторію на землю, розглянути одним блоком ", - повідомив Парубій.

Нагадаємо, що незважаючи на рішення ЄСПЛ у справі "Зеленчук та Цицюра проти України", згідно з яким мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення визнаний таким, що порушує права людини, 1 листопада КСУ відмовився оцінювати конституційність мораторію.

Як відомо, президент Петро Порошенко заявляв, що мораторій на землю не вписується в європейську систему України.

Раніше ЕП повідомляла, що близько 6,5 тисячі українців після смерті віддали безкоштовно державі землю, оскільки не змогли розпоряджатися нею за життя через мораторій на землю.

Кабінет міністрів доручив Мінагрополітики до кінця року подати законопроект "Про обіг земель сільськогосподарського призначення", який необхідний для скасування мораторію на продаж землі.

За скасування мораторію на купівлю-продаж землі виступають уже 42 організації, які об’єднують близько 1500 сільськогосподарських виробників, підприємств, банків, організацій та асоціацій.

Повний текст меморандуму та склад учасників коаліції читайте у статті на Економічній правді: Чому ми підписали меморандум за скасування мораторію на продаж землі

Підтримати ініціативу можна за посиланням.

Економічна правда