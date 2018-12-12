Зірвана приватизація "Центренерго": Кропачев подає в суд на ФДМ

ТОВ "Укрдонінвест" готується до подачі позову до Фонду держмайна.

Про це ЕП повідомив власник компанії Віталій Кропачев.

За його словами, предметом для звернення до суду стало незаконне, на думку "Укрдонінвеста", рішення Фонду про недопуск компанії до участі в конкурсі.

"Нам повідомили, що у нас немає виписки з держреєстру юросіб і не підтверджено джерело походження грошей для покупки акцій (6 млрд гривень - ЕП)", - сказав Кропачев.

На його думку, рішенням про скасування конкурсу Фонд держмайна "грає на пониження вартості цього пакета". На репліку про те, що ця стратегія відповідає інтересам самого Кропачева, він відповів, що готовий запропонувати за 78% держакцій більше заявленої ФДМ вартості.

Про розмір суми, яку Віталій Кропачев готовий заплатити за "Центренерго" і його партнерів у цій угоді читайте найближчим часом на ЕП.

Фонд держмайна мав намір продати державний пакет акцій "Центренерго" (78,2% акцій) на аукціоні з початковою ціною 5,9 млрд гривень.

Раніше повідомлялося про зацікавленість в участі у конкурсі принаймі п'яти учасників. Втім, як стало відомо пізніше, тільки двоє з них внесли обов'язковий платіж для участі - фірма "смотрящего" за вугільною промисловістю Віталія Кропачева та білоруське підприємство "Нафтобітумний завод".

Пізніше стало відомо, що приватизацію "Центренерго" перенесли.

"Центренерго" є одним із провідних виробників електроенергії в Україні. Держава володіє 78,289% акцій компанії. До складу компанії входять три теплові електростанції - Вуглегірська, Зміївська та Трипільська, їхня сумарна встановлена проектна потужність становить 7665 МВт - 14% генеруючої потужності України.

"Центренерго" постачає електроенергію в Київську, Харківську і Донецьку області.

"Центренерго" в 2017 році збільшило чистий прибуток в 4,9 рази в порівнянні з 2016 роком - до 1,9 млрд гривень, чистий дохід - на 2,1%, до 10,9 млрд гривень, валовий прибуток - на 19,3 %, до 2,5 млрд гривень.

Дмитро Рясний, ЕП