Гривня на міжбанку ослабла

12 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,76 - 27,79 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 11:15 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,77 - 27,79 гривні;

Євро - 31,44 - 31,47 гривні;

Російський рубль - 0,4175 - 0,4183 гривні.

На чорному ринку станом на 11:05 курс долара становив 27,91 - 27,98 гривні. Курс євро - 31,68 - 31,80.

Нагадаємо, 11 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,70 - 27,72 гривні за долар.

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 6 копійок, встановивши його на 12 грудня на рівні 27,71 гривні.

Економічна правда