Курс валют: гривня продовжує зміцнюватися
Середа, 12 грудня 2018, 09:00
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 6 копійок, встановивши його на 12 грудня на рівні 27,71 гривні.
Про це йдеться в даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 31,53 гривні.
Нагадаємо, 11 грудня Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 5 копійок, встановивши його на рівні 27,77 гривні.
11 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,70 - 27,72 гривні за долар.
Економічна правда
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