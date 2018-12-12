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Курс валют: гривня продовжує зміцнюватися

Середа, 12 грудня 2018, 09:00
 

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 6 копійок, встановивши його на 12 грудня на рівні 27,71 гривні.

Про це йдеться в даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 31,53 гривні.

Нагадаємо, 11 грудня Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 5 копійок, встановивши його на рівні 27,77 гривні.

11 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,70 - 27,72 гривні за долар.

Економічна правда

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Нацбанк НБУ курс валют

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