Тарифи на опалення для населення підвищили ще в 6 містах

Національна комісія, що здійснює держрегулювання в сфері енергетики і комунальних послуг, затвердила підвищені тарифи на теплопостачання для населення ще для шести теплокомуненерго.

Відповідне рішення регулятор прийняв на засіданні 11 грудня, передає "Інтерфакс-Україна".

Тарифи на виробництво теплової енергії були підвищені в цілому на 4% -21%.

Так, для КП "Вінницяміськтеплоенерго" тариф підвищено на 20%, для КП "Гортепловодоенергія" (Хмельницька обл.) на 18%, для ТОВ "Ровнитеплоенерго" - на 18%, ДКП "Хмельницьктеплокоммуненерго" - 19%, КПТМ "Черкаситеплокомуненерго" - 18%, ПрАТ "Черкаське хімволокно" - 21%.

Також очікується, що на засіданні 11 грудня комісія прийме рішення про зміну тарифів для останніх двох з 26 ТКЕ - ТОВ "Євро-реконструкція" і ТОВ "Фірма "ТехНова".

Таким чином, наразі тарифи на теплоенергію приведені у відповідність до зміни ціни на газ для 24 з 26 ТКЕ. Нові тарифи на вироблену ТКЕ теплоенергію вступають в силу з 1 січня 2019 року.

Як повідомлялося, 10 грудня НКРЕ ухвалила рішення про підвищення тарифів на тепло для 18 із 26 запланованих постачальників.

Зазначимо, що прем'єр-міністр Володимир Гройсман запевняв, що через підвищення ціни на газ на 23% тарифи на тепло можуть зрости не більш, ніж на 16%.

Нагадаємо, Кабмін на засіданні 19 жовтня ухвалив рішення з 1 листопада 2018 року підвищити ціни на газ для населення на 23%, щоб Україна могла отримати кредит МВФ.

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