Конкурс з приватизації "Центренерго" скасований

Фонд державного майна скасував конкурс з приватизації компанії "Центренерго", який повинен був відбутися 13 грудня.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав експерт з питань енергетики Андрій Герус. Джерела Економічної правди підтвердили, що рішення про скасування конкурсу буде оголошено незабаром.

За інформацією співрозмовника ЕП, наразі готується рішення про скасування конкурсу.

"Офіційне повідомлення буде найближчим часом", - сказав він.

За даними співрозмовника, формальною причиною для скасування конкурсу буде те, що один з учасників пов'язаний з Росією.

"Конкурс не може відбутися якщо в ньому братиме участь тільки одна компанія", - додав він.

Фонд держмайна мав намір продати державний пакет акцій "Центренерго" (78,2% акцій) на аукціоні з початковою ціною 5,9 млрд гривень.

Раніше повідомлялося про зацікавленість в участі у конкурсі принаймі п'яти учасників. Втім, як стало відомо пізніше, тільки двоє з них внесли обов'язковий платіж для участі - фірма "смотрящего" за вугільною промисловістю Віталія Кропачева та білоруське підприємство "Нафтобітумний завод".

Радником з приватизації ПАТ "Центренерго" є польський підрозділ компанії EY — Ernst&Young z Corporate Finance sp.k.

"Центренерго" є одним із провідних виробників електроенергії в Україні. Держава володіє 78,289% акцій компанії. До складу компанії входять три теплові електростанції - Вуглегірська, Зміївська та Трипільська, їхня сумарна встановлена проектна потужність становить 7665 МВт - 14% генеруючої потужності України.

"Центренерго" постачає електроенергію в Київську, Харківську і Донецьку області.

"Центренерго" в 2017 році збільшило чистий прибуток в 4,9 рази в порівнянні з 2016 роком - до 1,9 млрд гривень, чистий дохід - на 2,1%, до 10,9 млрд гривень, валовий прибуток - на 19,3 %, до 2,5 млрд гривень.

Нагадаємо, згідно з останніми змінами до держбюджету-2018, в міністерстві фінансів очікують, що до кінця 2018 року приватизація принесе в бюджет 18,8 млрд грн замість початково запланованих 21,3 млрд грн.

Економічна правда