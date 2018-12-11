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Україна має виробляти готову продукцію, а не бути сировинною країною – Гройсман

Вівторок, 11 грудня 2018, 10:40

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман розповів про плани локалізації українського виробництва.

Про це він розповів під час форуму "Нова індустріалізація. Спільні дії уряду і бізнесу".

За його словами, цього року Україна зібрала рекордний урожай зерна - 70 млн тонн.  Однак в планах уряду не лише експорт продукції, але й локалізація виробництва.

"Нам варто почати локалізацію української продукції. Ми не маємо бути тільки сировинним типом", - підкреслив прем'єр.

За його словами всі міжнародні контракти, які укладає Україна, передбачають локалізацію. Так, наприклад, контракт General Electric по "Укрзалізниці" передбачає локалізацію на 40%.

"Всі наші проекти на майбутнє будуть передбачати єдину вимогу – локалізація всередині країни", - зазначив він.

Раніше повідомлялося, що Крюківський завод та General Electric домовилися про локалізацію виробництва. 

Також один з найбільших виробників продуктів харчування і напоїв "PepsiCo Україна" розглядає можливість локалізації виробництва чіпсів ТМ Lay's.

Економічна правда

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Гройсман

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