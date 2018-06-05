Крюковский завод и General Electric договорились о локализации

General Electric и Крюковский вагоностроительный завод подписали соглашение о локализации производства тридцати локомотивов TE33A.

Об этом говорится в пресс-релизе GE Global.

"Начало локализации является важным шагом для нашей компании в Украине и непосредственное привлечение местных производителей является важнейшим компонентом успеха", - отметил Дэвид Кокс, генеральный менеджер GE Transportation по вопросам поставок и логистики.

"Мы также счастливы, что мы заключили договор с КВСЗ, который обеспечит локализацию первым локомотивам GE, которые будут поставляться для Укрзализныци", - добавил он.

Сообщается, что финальная стадия производства локомотивов ТЕ33А для Укрзализныци началась в мае на заводе GE Transportation в г. Эри, штат Пенсильвания, и поставки стартуют уже в этом году.

"Уже в текущем году мы вместе с GE поставим первые 30 локомотивов. Надеемся на продолжение контракта в 2019 году, как это предусматривает четырехстороннее соглашение. Также надеемся, что мы не ограничимся поставками тепловозов, а продолжим наше международное сотрудничество в производстве другой продукции", - отметил Владимир Приходько, президент ПАО "КВСЗ".

В дополнение к поставке 30 новых локомотивов TE33A, долгосрочное рамочное соглашение GE Transportation с "Укрзализныцей" предусматривает модернизацию существующих локомотивов парка Укрзализныци и помощь в обеспечении надежного функционирования парка локомотивов путем партнерства по долгосрочному техническому обслуживанию.

Локомотив TE33A оснащен 12-цилиндровым двигателем GE серии Evolution мощностью 4500 лошадиных сил, который обеспечивает высокую производительность, большую универсальность с меньшей стоимостью жизненного цикла и с повышенной надежностью при большегрузном транспортировке.

По сравнению с существующим украинским парком, локомотивы TE33A значительно уменьшат вредные выбросы, сэкономят расходы на топливо, а также существенно увеличат интервалы между проведением технического обслуживания.

Ранее Приходько рассказал, когда ожидается поставка первого тепловоза, и в чем будет заключаться локализация производства.

Напомним, в феврале 2018 года корпорация GE подписала долгосрочное рамочное соглашение с "Укрзализныцей" на 1 млрд долларов.

Первый его этап предусматривает поставку 30 грузовых локомотивов TE33A Evolution, изготовленных в США, а также локализацию определенной части производства в Украине, которая составляет 10% конечной стоимости сделки. На данном этапе GE будет использовать украинскую сигнальную радиосистему и определенные элементы кабины.

Стоимость локомотивов – 4,68 млн долларов (с НДС) за каждый. В целом сумма контракта (речь идет о первой партии - ЭП) составляет 140 млн долларов с НДС.

30% УЗ заплатит авансом, а за 70% суммы "Укрэксимбанк" приобретет на собственный баланс тепловозы и отдаст их в лизинг на 15 лет. Лизинговая сделка номинирована в гривнях.

Это означает, что за тепловозы УЗ будет вынуждена существенно переплатить в связи с использованием кредитных денег, ведь стоимость гривни, учитывая учетную ставку НБУ на момент подписания контракта, была довольно высокой.

Процентную ставку в УЗ не называют, однако в разговоре с ЭП представитель железной дороги подтвердил: она не ниже учетной ставки НБУ.

Таким образом, за обслуживание лизинга УЗ будет платить не менее 16-18% годовых, что значительно дороже долларового ресурса.

На втором этапе американцы должны поставить в течение семи лет 150-175 тепловозов. На этом этапе украинская сторона будет настаивать на использовании уже 40% украинских деталей.

Рамочное соглашение также предусматривает возможность будущего сотрудничества в сфере обслуживания и модернизации имеющегося подвижного состава, в частности дизельных тепловозов серии 2М62 и 2Е10.

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Экономическая правда