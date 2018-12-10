Порошенко завізував продовження пільг на ввезення електромобілів

Президент завізував закон, який передбачає звільнення від податків ввезення електрокарів.

Про це свідчить дані карти проходження законопроекту на сайті Верховної Ради, передає liga.net.

Повідомляється, що президент України Петро Порошенко підписав закон з "бюджетного" пакета - N9260 про зміни до Податкового кодексу.

Зокрема, документ передбачає, що до кінця 2022 року продовжується норма, яка звільняє ввезення в Україну транспортних засобів, оснащених тільки електродвигунами, від сплати ПДВ і акцизу. Дія відповідної норми закінчується 31 грудня 2018 року.

Нагадаємо, в Україні в листопаді було зареєстровано майже 1,16 тисячі гібридних авто і електрокарів.

Раніше Рада продовжила пільговий режим ввезення електрокарів ще на чотири роки.

Економічна правда