Офіційний курс: гривня зміцнилася до долара та євро

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 17 копійок, встановивши його на 3 грудня на рівні 28,22 гривні.

Про це йдеться в даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 32,05 гривні.

Нагадаємо, 30 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 28,17 - 28,20 гривні за долар.

НБУ знизив офіційний курс гривні до долара на 13 копійок, встановивши його на 30 листопада на рівні 28,39 гривні.

Економічна правда