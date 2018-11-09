"Укрзалізниця" відкрила голосування за назву експреса до "Борисполя"

Компанія "Укрзалізниця" відкрила голосування за назву швидкісного експреса, який в листопаді почне курсувати між Центральним залізничним вокзалом і міжнародним аеропортом "Бориспіль".

Про це повідомляється на сторінці УЗ в Facebook.

Зазначається, що компанія отримала понад 400 варіантів назви для експреса.

Менеджментом "Укрзалізниці" відібрано 8 варіантів, які виставлені на публічне голосування.

На вибір пасажирам надали такі назви:

UZ Air

Kyiv Boryspil Express

UZ Express

Січ

Sky Express

Чумак

Аерошатл

Либідь

Голосування триватиме по 11 листопада включно. Взяти участь в голосуванні можна за посиланням.

Нагадаємо, раніше "Укрзалізниця" показала фото нового дизельного поїзда, який буде курсувати маршрутом Київ-Пасажирський – Бориспіль-аеропорт. Загалом таких рейкових автобусів буде п’ять, чотири з них возитимуть пасажирів, один буде у резерві.

Попередня вартість проїзду - 80 гривень. Розрахунковий час в дорозі - 35 хвилин.

Будівництво швидкісної лінії залізничного сполучення між Києвом і аеропортом "Бориспіль" буде завершено до 1 грудня.

Згідно з проектом будівництва, лінія буде прокладена від вокзалу "Київ-Пасажирський", через станцію "Видубичі" до терміналу D аеропорту "Бориспіль".

Рухомий склад, який буде використовуватися на лінії – 11 поїздів PESA 620м на 91 місце та 2 поїзди PESA 630м на 192 місця.

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Економічна правда