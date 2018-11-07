У МВС пояснили, чому не просили арешту Гути

Микола Гута

У слідчого Національної поліції не було підстав для арешту екс-керівника агрохолдингу "Мрія" Миколи Гути.

Про це розповів Економічній правді радник міністра внутрішніх справ Михайло Апостол.

"Людина перебувала декілька років в Швейцарії... Вагомих причин, щоб його арештувати, щоб держава витрачала гроші на його утримання, - не було", - заявив він.

На думку Апостола, слідчим та прокурорам буде складно довести слідство до кінця.

"Якщо у Гути будуть хороші адвокати, вони можуть навіть домогтися моральних виплат", - сказав радник Авакова.

Щодо відсутності запобіжного заходу по відношенню до Гути, то на це можуть бути поважні причини.

"Напевно, слідчий не мав підстав… Він не може вийти за рамки Закону. Якби у слідчого був 1 шанс зі 100, напевно, він міг вимагати його арешту", - вважає Апостол.

Як повідомлялося, суд відпустив під особисте зобов'язання колишнього голову ради директорів і співвласника агрохолдингу "Мрія" Миколу Гуту, якого екстрадували 5 листопада з Швейцарії.

У заяві Шевченківського суду наголошується, що слідчий Нацполіції і не просив про арешт Гути.

Нагадаємо, в січні 2015 року Микола Гута за запитом української сторони був оголошений Інтерполом в міжнародний розшук . Гуту підозрюють у заволодінні шахрайським шляхом грошей восьми іноземних інвестиційних фондів на загальну суму понад 100 млн доларів.

Агрохолдинг "Мрія" заснований в 1992 році Іваном і Клавдією Гутами. Микола Гута приєднався до Групи "Мрія" у 2002 році. Групою компаній "Мрія" володіла компанія Mriya Agro Holding Plc, яка була зареєстрована на Кіпрі.

У свою чергу 80% кіпрської компанії володіла ще одна закордонна структура — HF Assets Management Limited, якою володіла сім’я Гут. Йдеться про Івана, Клавдію, та їхніх синів —Андрія і Миколу Гутів.

Група компаній "Мрія" потрапила в складне фінансове становище — в серпні 2014 року агрохолдинг оголосив технічний дефолт. Загальний борг компанії становив близько 1,3 мільярда доларів.

У лютому 2015 року контроль над агрохолдингом перейшов кредиторам, які обрали нове керівництво компанії.

5 листопада стало відомо, що компанія, якою володіє Державний інвестиційний фонд Саудівської Аравії, завершила угоду з купівлі агрохолдингу "Мрія".

Раніше ЕП писала про те, як саме сім’я Гут виводила гроші з агрохолдингу "Мрія" і як кредитори отримали контроль над компанією.

Економічна правда